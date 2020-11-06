Медсестру новосибирской больницы уволят за жестокое обращение с детьми

Медсестру новосибирской туберкулезной больницы отстранили от работы после скандала, разгоревшегося из-за жестокого обращения с детьми. Как рассказали "РГ" в областном минздраве, сейчас готовится приказ об увольнении медсестры ГБУЗ НСО "Государственная областная новосибирская клиническая туберкулезная больница".

Для расследования инцидента создана совместная комиссия специалистов областного Министерства здравоохранения и аппарата регионального омбудсмена по правам ребенка. По результатам проверки будет дана правовая оценка ее действиям.

Проверку инцидента начали и в Следственном управлении СКР по Новосибирской области, куда обратилась пациентка больницы, ставшая очевидцем жестокого обращения с детьми. Ей удалось снять на видео как медсестра "укладывает" маленьких детей спать на время сончаса. В ролике сотрудница больницы тащит девочку за волосы и кидает на кровать.

Кроме того, проверку инициировала областная прокуратура. Там оценивают соблюдение в медицинской организации законодательства о защите прав ребенка, об оказании медицинской помощи. В случае необходимости ведомство примет меры реагирования к ответственным лицам.