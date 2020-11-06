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06.11.2020 08:32
Рубрика: Происшествия

Медсестру новосибирской больницы уволят за жестокое обращение с детьми

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Медсестру новосибирской туберкулезной больницы отстранили от работы после скандала, разгоревшегося из-за жестокого обращения с детьми. Как рассказали "РГ" в областном минздраве, сейчас готовится приказ об увольнении медсестры ГБУЗ НСО "Государственная областная новосибирская клиническая туберкулезная больница".

Под Волгоградом органы опеки проверяют "изгнание бесов" из ребенка

Для расследования инцидента создана совместная комиссия специалистов областного Министерства здравоохранения и аппарата регионального омбудсмена по правам ребенка. По результатам проверки будет дана правовая оценка ее действиям.

Проверку инцидента начали и в Следственном управлении СКР по Новосибирской области, куда обратилась пациентка больницы, ставшая очевидцем жестокого обращения с детьми. Ей удалось снять на видео как медсестра "укладывает" маленьких детей спать на время сончаса. В ролике сотрудница больницы тащит девочку за волосы и кидает на кровать.

Кроме того, проверку инициировала областная прокуратура. Там оценивают соблюдение в медицинской организации законодательства о защите прав ребенка, об оказании медицинской помощи. В случае необходимости ведомство примет меры реагирования к ответственным лицам.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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