Можно ли законным путем расширить свой земельный участок

В редакцию "РГ" обратилась Мария Хромова - она живет в Советском районе Новосибирска и пытается законным способом "передвинуть" границу своего земельного участка. Диалог с муниципалитетом длится уже год. Собственно говоря, то, чем занимается Мария, можно считать экспериментом - как правило, новосибирцы не решают проблемы с границами своих участков (это долго и хлопотно, а результат непредсказуем), а пытаются их обойти.

А вот Мария Хромова набивает шишки, двигаясь в законном направлении. Когда-то ее отцу, ветерану Великой Отечественной войны, выделили земельный участок на улице Васильковой. В 2001 году он занялся его приватизацией, но в процессе один участок превратился в два, с разными кадастровыми номерами. Ветеран, за которого в земельном вопросе хлопотали даже депутаты, считал, что в этом нет ничего страшного: на один участок он оформил право собственности, на второй получил право аренды, якобы на 49 лет. Однако позже выяснилось, что срок аренды значительно короче - не 49, а пять.

В результате дом, который был построен еще в 1988 году, оказался фактически на границе двух участков. Один из них, с домом, сейчас принадлежит Марии Хромовой, второй - муниципалитету. Продать дом, который упирается в забор, довольно сложно: ведь неизвестно, справедливо считают покупатели, что появится рядом с их окнами на муниципальной земле.

Но вот что совершенно точно на муниципальном участке появиться не может, так это жилой дом. Потому что, как неоднократно отвечали чиновники Марии Хромовой, а также на запрос "РГ", на нем расположены коммуникации - водопровод, ЛЭП, кабель связи. Строить там нельзя, хотя вид разрешенного использования этого участка - "под жилую застройку индивидуальную". И это не последний парадокс в этой истории.

В Главном управлении архитектуры и градостроительства мэрии Марии Хромовой посоветовали получить разрешение на использование этого участка. Ориентировочная стоимость - шесть рублей за квадратный метр в год. За эти деньги заявитель получает не сам муниципальный участок, а разрешение его использовать, сроком не более пяти лет, с возможностью продления. Участок разрешается озеленить или даже установить на нем малые архитектурные формы. При этом, прежде чем получить разрешение на использование земли, нужно представить в Главное управление архитектуры и градостроительства схему размещения элементов благоустройства, а также согласовать ее с владельцами коммуникаций. Как уточнила для "РГ" руководитель юридического агентства "Правовая форма", юрист Екатерина Полищук, такое разрешение обычно получают юридические лица, желая привести в порядок территорию перед офисом.

А вот Мария Хромова, получив такой совет, следовать ему не спешит. Благоустройство и озеленение - затратный и трудоемкий процесс, и на привлекательность дома для покупателей вряд ли повлияет. А если дом будет продан, а Мария Хромова предположим, решит переехать на другой конец страны, то как она будет следить за состоянием муниципального участка? Не очень подходящий вариант.

Кстати, при его обсуждении тоже не обошлось без казусов. В частности, сотрудники администрации Советского района вышли на осмотр территории и обнаружили на границе двух участков забор. Поинтересовались: чей он? Мария Хромова ответила, что ее. Но ей, очевидно, не поверили (не помогла даже справка из ТОСа), и с тех пор в переписке этот забор фигурирует как конструкция, владелец которой не установлен. А это тоже, знаете ли, препятствует выдаче разрешения на благоустройство. "Согласно письму администрации Советского района города Новосибирска Хромовой М. В. было отказано в благоустройстве данной территории в связи с имеющимся ограждением на участке (металлический забор из профлиста высотой ориентировочно 2 м)" - это цитата из ответа мэрии Новосибирска на запрос "РГ".

Забор забором, но хотя бы общую логику происходящего пока понять можно. Однако дальнейшее развитие событий уже трудно объяснить. Сообщая и Хромовой, и "РГ" о том, что из-за коммуникаций дом на этом участке построить нельзя (а стало быть, нельзя его и отдать под застройку), буквально в следующем абзаце мэрия вдруг говорит, что возможно предоставление этого участка в результате аукциона. И выясняется, что Мария Хромова подает заявку уже на второй такой аукцион. По ее словам (в ответе мэрии этого нет), цель использования этого участка по-прежнему - под жилую застройку. Как это может быть?

При этом интерес Марии Хромовой понятен - она хочет законно владеть соседним участком, заплатив за него рыночную цену, наконец-то убрать злополучный забор и успокоиться. Но какова позиция муниципалитета, неясно. Тем более что по результатам предыдущего аукциона Хромова получить участок не смогла. .

Без суда не обойтись?

Екатерина Полищук, которую мы попросили прокомментировать ситуацию, предполагает, что муниципалитету в данном случае вряд ли захочется помочь Марии Хромовой и что-то поменять. Гораздо спокойнее оставить все как есть - ни затрат, ни сложных вопросов. И Марии, скорее всего, придется обойти много организаций (во всяком случае, всех владельцев коммуникаций на участке), не исключая и суд. "Ответы муниципалитета противоречивы, - отмечает Екатерина Полищук. - Очевидно, что разобраться в ситуации и увидеть законные возможности использования этого участка удастся только в судебном порядке".

А суд, как известно, дело долгое и тоже весьма затратное - процесс Марии Хромовой обойдется дороже благоустройства. Решится ли она на это? Екатерина Полищук убеждена, что только таким образом можно достичь определенного прогресса в земельном вопросе. Примечательно, что гражданину в общении с самым приближенным к людям органом власти, который и называется-то местным самоуправлением (управляем сами), приходится так тяжело. А чтобы сдвинуть диалог с мертвой точки, требуется привлекать такого серьезного посредника, как суд.