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06.11.2020 05:56
Рубрика: Власть

Бизнес и план

Прокуратура отказала в проведении тысяч необоснованных проверок сибирских предпринимателей
Текст: Юрий Прокопьев (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 250(8304)
Сегодня в сложной ситуации оказались целые отрасли экономики. Государство вводит для бизнеса дополнительные меры поддержки и стремится ослабить административный пресс. Однако предприниматели продолжают жаловаться на действия либо бездействие местных чиновников и чрезмерное внимание контролирующих органов. И здесь свое слово должна сказать прокуратура. О том, как складывается прак-тика защиты прав предпринимателей в Сибирском федеральном округе, в интервью "РГ" рассказал заместитель генерального прокурора РФ Николай Шишкин.
Николай Шишкин: Мы сталкиваем-ся с повсеместным нарушением прав бизнесменов на получение мер господдержки. Прокуратуре иногда приходится побуждать местные власти принимать соответствующие решения. Фото: Управление Генпрокуратуры России по СФО Николай Шишкин: Мы сталкиваем-ся с повсеместным нарушением прав бизнесменов на получение мер господдержки. Прокуратуре иногда приходится побуждать местные власти принимать соответствующие решения. Фото: Управление Генпрокуратуры России по СФО
Николай Шишкин: Мы сталкиваем-ся с повсеместным нарушением прав бизнесменов на получение мер господдержки. Прокуратуре иногда приходится побуждать местные власти принимать соответствующие решения. Фото: Управление Генпрокуратуры России по СФО

Николай Анатольевич, как прокуратура узнает о том, что где-то оказывается давление на бизнес или нарушены права конкретного предпринимателя?

Николай Шишкин: Такую информацию прокуроры получают в форме жалоб и обращений, на личных приемах. Если говорить о собственном опыте, то после личных приемов в Новосибирской области двум хозяйствующим субъектам предоставили отсрочки по оплате аренды и коммунальных услуг, а в Красноярском крае бюджетные заказчики погасили долги двум предпринимателям за поставленные товары и оказанные услуги на общую сумму более 1,4 миллиона рублей. Кроме того, проводятся встречи с представителями бизнеса - для этого в органах прокуратуры специально созданы общественные советы и рабочие группы. Наконец, много фактов выявляется при проверках исполнения законодательства.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Что нового появилось в вашей работе с бизнесом в этом году?

Николай Шишкин: Перед прокурорами поставлена еще одна первоочередная задача - обеспечить надзор в сфере государственной поддержки предпринимателей в условиях пандемии. Чтобы они действительно, а не на бумаге, получали средства на компенсационные выплаты работникам, отсрочку платежей, льготы и иные гарантии. Соответственно, здесь прибавилось и нарушений, и связанных с ними обращений. А у прокуроров - работы. При этом никуда не делись, к сожалению, проблемы, на которые бизнес жаловался раньше.

В итоге, если за весь прошлый год в Сибирском федеральном округе прокуроры выявили более 27 тысяч нарушений законов, защищающих права предпринимателей, то за десять месяцев 2020-го - уже почти 25 тысяч. Дисциплинарную и административную ответственность понесли свыше четырех тысяч должностных лиц органов власти разного уровня и контролеров. Особо грубые нарушения послужили основанием для возбуждения шести уголовных дел, в том числе за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.

В чем это выражалось?

Николай Шишкин: Вот один пример, который как раз подтверждает, что пандемия - не помеха чиновничьему беззаконию. В Омской области по материалам прокурорской проверки было возбуждено, расследовано и направлено в суд уголовное дело по статье 169 УК РФ в отношении бывшего главы Москаленского района. Он лично указывал руководителям образовательных учреждений и начальнику районного управления образования, с кем заключать договоры на установку пластиковых окон и противопожарного оборудования, ограничив тем самым участие других предпринимателей в выполнении заказов.

Другое уголовное дело связано тоже с застарелой проблемой - невыполнением государственными и муниципальными заказчиками финансовых обязательств перед добросовестными поставщиками. В Красноярском крае должностные лица администрации Кежемского района не рассчитались с поставщиком коммунальных услуг для нужд муниципалитета на сумму более 6,5 миллиона рублей. По результатам прокурорской проверки возбуждено и расследуется уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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Кстати, в крае после вмешательства прокуроров на начало октября были выплачены все долги по государственным и муниципальным заказам - это более миллиарда рублей. А всего в этом году в СФО предпринимателям выплатили более четырех миллиардов рублей заложенности по исполненным публичным контрактам. В Алтайском крае, Новосибирской области прокуроры через суды добились взыскания с должностных лиц дополнительно понесенных бюджетных расходов в связи с несвоевременной оплатой контрактов. Такие же иски сейчас рассматриваются в судах Кемеровской и Омской областей.

Насколько серьезны нарушения, связанные с предоставлением государственной поддержки?

Николай Шишкин: Здесь мы прежде всего сталкиваемся с повсеместным нарушением прав бизнесменов на получение мер господдержки. Прокуратуре иногда приходится побуждать местные власти принимать соответствующие решения.

Так, в республиках Алтай и Тыва, Омской и Новосибирской областях власти предоставили отсрочку или освобождение от платежей по договорам аренды государственного и муниципального имущества. В Республике Тыва, Томской области при принятии региональных законов учтены предложения органов прокуратуры, предусматривающие снижение налоговой нагрузки на бизнес. В Республике Хакасия после вмешательства прокуроров хозяйствующие субъекты получили отсрочки по уплате платежей за аренду помещений торговли, столовой, хореографической студии, собственниками которых являются муниципальные образования. В Иркутске по результатам рассмотрения представления прокурора 36 арендаторам крупного торгового объекта предоставлены льготы по арендной плате.

Как выполняются решения, направленные на смягчение административного давления на предпринимателей в условиях пандемии?

Николай Шишкин: Если говорить о компетенции прокуратуры, то мы следим за соблюдением моратория на проведение плановых проверок субъектов МСП. В регионах СФО из сводного плана на этот год исключено свыше 29 тысяч контрольно-надзорных мероприятий. Мораторий допускает проведение плановых проверок только субъектов предпринимательства, деятельность которых отнесена к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска. Недавно одному из руководителей органов контроля объявлено предостережение о недопустимости нарушения прав хозяйствующего субъекта, которого планировали проверить в декабре этого года, хотя он относится к категории среднего риска. Проверка была отменена.

Напомню, что в этом году действуют ограничения на проведение внеплановых проверок, включая проверки документации, исполнения ранее выданных предписаний - контролирующие органы могут проводить их только по согласованию с прокурорами. Соответствующие заявления тщательно изучаются. В результате из шести тысяч заявлений на внеплановые проверки прокуроры отклонили более сорока процентов.

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До 1 декабря органы прокуратуры СФО должны подготовить сводный план проверок субъектов предпринимательской деятельности на 2021 год. От контролеров поступило 68 тысяч предложений - значительно больше, чем было на 2020-й. Они объясняют такой рост тем, что в этом году действуют надзорные каникулы для субъектов малого предпринимательства, а ряд плановых мероприятий пришлось отменить из-за пандемии. Поэтому в 2021-м нужно наверстать упущенное.

Но прокуроры уже отклонили свыше пяти тысяч предложений. Например, управление Генеральной прокуратуры РФ в СФО отказало в проведении каждой четвертой проверки, предложенной окружными органами контроля. И эта работа будет продолжена до 1 декабря.

Причины отказов разные. Это и нарушение периодичности, и превышение сроков проведения проверок, и предоставление недостоверной информации о проверяемых лицах, и неправильное оформление документов.

Мы предлагаем контролирующим органам проводить совместные проверки, чтобы свести к минимуму вмешательство государственных и муниципальных органов в деятельность предпринимателей.

Фото: Артем Коротаев / Т
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То есть контролирующие органы по-прежнему часто проявляют излишнее рвение?

Николай Шишкин: Да, мы выявляем нарушения законов, свидетельствующие об излишнем административном давлении на предпринимателей.

Зачастую контролеры проверяют выполнение обязательных требований, которые находятся вне их компетенции, не соблюдают срок уведомления предпринимателей о предстоящих проверках, требуют у проверяемых многочисленные документы, которые могут получить сами в рамках межведомственного взаимодействия в других органах. Не всегда соблюдается форма проверки - например, вместо документарной проводится выездная, есть случаи выдачи предписаний с необоснованными требованиями, массово нарушаются права предпринимателей при формировании единого реестра проверок. Не всегда верно применяется замена административного штрафа на предупреждение для впервые привлекаемых к ответственности представителей малого бизнеса.

Все эти факты получили надлежащую оценку. За январь-сентябрь 2020 года прокуроры внесли одиннадцать тысяч актов реагирования в целях устранения нарушений и восстановлении прав предпринимателей. Такая работа будет, безусловно, продолжена.

В регионах Власть Безопасность Правоохранительная система Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск СФО Томская область Томск СФО Тыва Кызыл СФО Хакасия Абакан СФО Красноярский край Красноярск

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