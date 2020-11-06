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06.11.2020 12:59

"Транснефть - Западная Сибирь" оснастила две НПС в Красноярском крае оперативными СИКН

АО "Транснефть - Западная Сибирь" оснастило оперативными системами измерения количества и показателей качества нефти (СИКН) две нефтеперекачивающих станции (НПС) Рыбинской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) в Красноярском крае.

Работы проводились в условиях действующего производства в рамках программы технического перевооружения объектов предприятия на 2020 год. Цель - обеспечение высокого уровня контроля реологических свойств нефти, транспортируемой по магистральным нефтепроводам Омск - Иркутск и Анжеро-Судженск - Красноярск.

На входе НПС -1 и НПС-2 Рыбинской ЛПДС были смонтированы оперативные блоки измерений показателей качества (БИК) нефти шкафного типа производства Великолукского завода "Транснефтемаш". Установленные блоки имеют собственные системы обработки информации (СОИ). Данные системы, в свою очередь, интегрированы в автоматизированную систему управления технологическим процессом Рыбинской ЛПДС. СОИ обеспечивает прием, обработку и отображение информации о состоянии СИКН, формирует команды оперативного управления и в автоматическом режиме измеряет массу и показатели качества нефти.

Специалисты смонтировали подводящие трубопроводы, подземную горизонтальную дренажную емкость, запорную арматуру, датчики для контроля давления и температуры нефти.

В настоящее время оперативные СИКН НПС-1 и НПС-2 Рыбинской ЛПДС функционируют в штатном режиме.

 Справка

 СИКН - это комплекс специального измерительного оборудования, предназначенного для мониторинга физических и химических параметров нефти. СИКН делятся на коммерческие и оперативные. По оперативной СИКН осуществляется учет сырья с целью контроля и оценки результатов производственной и хозяйственной деятельности предприятия. Коммерческая СИКН используется для учета при операциях купли-продажи нефти и нефтепродуктов между предприятиями-поставщиками и потребителями.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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