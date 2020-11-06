В Новосибирске завели дело против медсестры, таскавшей ребенка за волосы

СК Новосибирской области возбудил дело о ненадлежащем исполнении обязанностей, соединенном с жестоким обращением, против медсестры местной туберкулезной больницы.

Решение стало результатом проверки появившегося в интернете видео, где женщина таскает девочку за волосы и кидает на кровать. При этом из комментария автора следует, что подобные действия со стороны медработницы приходится терпеть постоянно.

Как пояснила старший помощник руководителя регионального СУ СК по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова, следователям предстоит установить причины и условия, которые могли способствовать совершению преступления.

Ранее медсестру уволили решением областного минздрава. Свою проверку также начала прокуратура.