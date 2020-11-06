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06.11.2020 10:30
Рубрика: Видео

Видео: пешеход дважды в течение нескольких секунд чудом спасся

Текст: Вадим Давыденко

"В рубашке родился" - так в России обычно говорят о счастливчике, чудом спасшемся от неминуемой смерти. А что ж тогда говорить о тех, кто спасся от двух опасностей разом? Наверное, "родился в рубашке от Гуччи, костюме от Бриони и в туфлях от Дольче и Габбана".

Фото: скриншот с www.youtube.com
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В Бийске пешеход совершенно случайно уцелел на тротуаре, куда выехал попавший ранее в аварию на перекрестке BMW. Мужчина не впал в ступор и не запаниковал, а лишь чуть отшатнулся назад. И этого хватило, чтобы машина пролетела в полуметре от него, врезавшись в столб.

Когда все, казалось, было позади, на пешехода обрушился сбитый машиной телеграфный столб. Но в нескольких сантиметрах от головы замер - падать дальше не дала крыша легковушки, на которую столб улегся все весом. Жив! Каким-то чудом жив! А что же с остальными участниками аварии?

По данным полиции, водитель Toyota отделался лишь легким испугом, а в BMW пассажир сломал ключицу. Стоит признать, что последствия могли быть куда хуже. А дважды избежавший смерти пешеход продолжил свой путь, убедившись, что с участниками ДТП все более-менее в порядке.

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#видео #авто