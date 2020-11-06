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06.11.2020 12:07
Рубрика: Происшествия

Видео: Задержан заказчик убийства экс-депутата горсовета Минусинска

Текст: Алексей Бондарев

МВД заявило о задержании предполагаемого заказчика убийства бывшего депутата горсовета Минусинска, издателя местной газеты Дмитрия Попкова. Подозреваемый - житель Минусинского района Красноярского края, ранее также являвшийся депутатом горсовета. Мужчину арестовали в Москве в аэропорту Шереметево.

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"Фигурант передан сотрудникам Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Красноярскому краю и доставлен в Красноярский край для проведения следственных действий. В настоящее время Минусинским городским судом Красноярского края подозреваемому избрана меру пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в МВД РФ.

Напомним, Дмитрий Попков был застрелен в мае 2017 года во дворе одного из частных домов. Бывший депутат и предприниматель скандально прославился в 2012 году избиением больного диабетом подростка. После долгих судебных разбирательств его проговорили к 300 часам общественных работ. После сложения депутатских полномочий Попков занялся издательским бизнесом.

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