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06.11.2020 18:01
Рубрика: Общество

Юрий Гальцев: Ушла эпоха мудрого юмора

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Театре эстрады имени Райкина тяжело переживают смерть Михаила Жванецкого. Именно здесь в 1964 году начал свой творческий путь знаменитый сатирик в должности заведующего литературной частью.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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В первые годы Жванецкий занималя в основном административной работой, а с 1969 года миниатюры сатирика появились в репертуаре театра. Ленинградская публика первой услышала "Авас" и "Дефицит". Правда, исполнял эти миниатюры не автор. Их читали Роман Карцев и Виктор Ильченко. Всего Михаил Жванецкий написал для театра более 300 миниатюр и монологов.

"Всем актерам театра Эстрады имени Аркадия Райкина этот человек очень близок, очень дорог. Это особенная страница в нашей истории. С ним ушла целая эпоха - эпоха умного, мудрого, философского, но удивительно понятного миллионам людей юмора", - приводит РИА Новости цитату Юрия Гальцева, руководителя Театра эстрады имени Райкина.

В конце восьмидесятых Михаил Жванецкий сам стал выходить на сцену и автора монологов, бьющих не в бровь, а в глаз, сразу же полюбили зрители всей страны. Месяц назад Михаил Жванецкий принял решение уйти со сцены.

Скончался артист 6 ноября на 87-м году жизни.

В регионах Общество Утраты Культура Театр Шоу Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Персона: Михаил Жванецкий

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