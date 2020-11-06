Корабль "Североморск" вернулся домой после похода в Арктику и Атлантику

Из большого похода в Арктику, а потом и Атлантику в главную базу Северного флота вернулся большой противолодочный корабль "Североморск". Экипаж встречал командующий СФ Герой России вице-адмирал Александр Моисеев. Он, согласно флотской традиции, вручил командиру корабля капитану 1 ранга Анатолию Кожурову жареного поросенка.

Как сообщила в пятницу пресс-служба СФ, "Североморск" возглавлял девятый арктический поход кораблей и судов по морям Северного Ледовитого океана. После похода в Арктику экипаж выполнил поставленные задачи в Северной Атлантике. Там большой противолодочный корабль взаимодействовал с танкером "Сергей Осипов".

Военные моряки находились в походе три месяца, они преодолели более 12 тысяч морских миль, отработали десять тактических учений, применив весь комплекс оружия. На Таймыре и Чукотке морпехи высаживались на необорудованное морское побережье, а на острове Земля Александры стреляли из берегового ракетного комплекса "Бастион".

Кроме того, в Арктике побывала и копия Знамени Победы. Теперь она займет почетное место в музее Северного флота.