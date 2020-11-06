В Тюмени завершился фестиваль народных художественных промыслов и ремесел "Сибирь мастеровая", а с ним вместе и конкурс на лучший местный сувенир "Из Сибири с любовью". Финансовую помощь на их проведение местный Дом ремесел получил, выиграв грант среди социально ориентированных НКО.

В течение нескольких месяцев почти две сотни опытных и начинающих ремесленников региона делали вещицы, которые, по их мнению, могут стать тем самым подарком "на вывоз". Как отметила начальник отдела музейных технологий Тюменского музейно-просветительского объединения Лариса Иванова, в лучшем презенте должно гармонично сочетаться следующее: традиционная культура региона, современный стиль и запрос туриста, иностранного и российского.

Выбирая лучшие работы, жюри - известные мастера и эксперты по народной культуре - не ориентировались на имена и статусы, тем не менее первое место они присудили популярной в городе лоскутнице Марине Коба. Второе место досталось косторезу Ирине Могутовой, третье - вышивальщице Веронике Чикишевой. Все победительницы представляют областную столицу. Добавим, что в конце октября Марина Коба также стала лидером первой виртуальной всероссийской выставки-конкурса народных мастеров "Русь мастеровая".

Агентство туризма и продвижения Тюменской области обещало помочь создателям уникальных сувениров тиражировать их работы. Ведь уже ставшую популярной в регионе гастрономическую сувенирную линейку нужно обязательно дополнить оригинальными рукотворными предметами.