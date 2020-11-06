Рекордная прибавка: итоги продаж новых авто в России в октябре

Ассоциация европейского бизнеса опубликовала отчёт о продажах новых легковых автомобилей в России в октябре 2020 года. Прошлый месяц оказался для отечественного авторынка удачным, и прогнозы экспертов по году могут оказаться реальностью.

В октябре в России было продано 154 164 автомобиля, что на 10 030 единиц или на 7% больше, чем в октябре 2019 года. Такой показатель положительной динамики является по итогам прошедших месяцев рекордным.

"Такой высокий результат объясняется прежде всего успехами крупных игроков, обладающих производством в России, которое позволяет обеспечить гибкость в поставках.

В годовом выражении разрыв с прошлым годом сократился до -12,1 %, а впереди нас ждут еще два месяца активных продаж. Похоже, что составленный Комитетом автопроизводителей АЕБ обновленный прогноз продаж в объеме 1 522 000 легковых и легких коммерческих автомобилей к концу года вполне может стать реальностью", - заявили в Ассоциации европейского бизнеса.