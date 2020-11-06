Россиянам посоветовали удалить со смартфонов популярное приложение

Помимо преимуществ, таких как возможность общения с друзьями, оперативная связь из любой точки мира и доступ к свежим новостям, приложение Facebook содержит и минусы, рассказал агентству "Прайм" директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов.

По словам эксперта, главными минусами приложения Facebook можно назвать "слежку за пользователями и формирование ленты только на основе интересов". Он отметил, что социальной сети приходилось не раз объясняться, почему из ленты пропадали посты друзей.

Если владелец смартфона пользуется приложением Facebook редко, то его стоит удалить с телефона, чтобы сэкономить память и предотвратить преждевременный разряд аккумулятора.

Мясоедов также считает, что проверять мессенджеры и отвечать на сообщения лучше с компьютера, а ненужные приложения, включая игры и соцсети, удалить со смартфона, чтобы посвятить больше времени себе и близким.