У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Россиянам посоветовали удалить со смартфонов популярное приложение

Текст:   Антон Благовещенский
06.11.2020,  
13:07
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Помимо преимуществ, таких как возможность общения с друзьями, оперативная связь из любой точки мира и доступ к свежим новостям, приложение Facebook содержит и минусы, рассказал агентству "Прайм" директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов.

Samsung готовит смартфон с огромной батареей дешевле 15 тысяч

По словам эксперта, главными минусами приложения Facebook можно назвать "слежку за пользователями и формирование ленты только на основе интересов". Он отметил, что социальной сети приходилось не раз объясняться, почему из ленты пропадали посты друзей.

Если владелец смартфона пользуется приложением Facebook редко, то его стоит удалить с телефона, чтобы сэкономить память и предотвратить преждевременный разряд аккумулятора.

Мясоедов также считает, что проверять мессенджеры и отвечать на сообщения лучше с компьютера, а ненужные приложения, включая игры и соцсети, удалить со смартфона, чтобы посвятить больше времени себе и близким.

смартфоны
Фото: Скриншот YouTube
Названа дата выхода Apex Legends на мобильных платформах 11:00
Популярный смартфон Xiaomi исчез из продажи 05.11.2020
OPPO выпустила бюджетный 5G-смартфон 05.11.2020
соцсети
Фото: Принтскрин с YouTube
Вышел компактный дрон, весящий как яблоко 05.11.2020
Соцсеть объявила мертвым мужчину, который был жив 29.10.2020
Автор Doom пошутил над Cyberpunk 2077, но испугался и удалил сообщение 28.10.2020
приложения
Найден простой способ удалить старые сообщения в WhatsApp 28.10.2020
WhatsApp запустил "вечное" отключение уведомлений 27.10.2020