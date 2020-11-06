Суперлимузин Aznom Palladium 4х4 сделали из пикапа RAM

Компания Aznom Automotive, разрабатывающая тюнинг-проекты, презентовала своё детище: суперлимузин Palladium с огромной претензией на роскошь, которая разбивается о раму, на которой создана новинка.

Шасси Aznom Palladium не уникальное: основа седана - рама пикапа RAM 1500, грузовой отсек которого превратили в багажно-пассажирский, причём багажник получил неординарную систему открывания.

Главная изюминка модели - кузовные панели, которые делаются вручную. Возможно, этим отчасти можно объяснить количество автомобилей, запланированных к выпуску, - 10 единиц.

Фото: Пресс-служба Aznom Automotive.

Салон получил эксклюзивную отделку, которая может понравиться немногим: больше похоже на попытку создать атмосферу роскоши по спецзаказу южноамериканского мафиози.

К тому же, всё это обесценивается при взгляде на приборную панель, мультимедиа, рулевое колесо - они от RAM 1500!

Длина Aznom Palladium составляет 5960 мм при колёсной базе 3670 мм. Ширина без учёта зеркал равно 2085 мм.

Седан укомплектовали битурбо V8 мощностью 710 л.с. и крутящим моментом 950 Нм. В паре работает 8-диапазонная автоматическая коробка. Опционально доступен стартер-генератор, который преимущественно задействован в качестве системы "старт-стоп".

Фото: Пресс-служба Aznom Automotive.

Palladium получил систему подключаемого полного привода с электронной блокировкой дифференциала. В общем, тот же пикап, если не считать мощного двигателя.

Подвеску, стоит отметить, изменили: спереди у Palladium знакомая независимая двурычажная конструкция, а неразрезной мост сзади заменили на пятирычажку.

Цифры разгона до "сотни" всё-таки впечатляют: 4.5 секунды для автомобиля массой 2.65 тонны результат достойный. Максималка ограничена на отметке 210 км/ч.

Стоимость Aznom Palladium не уточняется.