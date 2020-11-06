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06.11.2020 11:05
Рубрика: В мире

Телеканалы в США прервали речь Трампа о махинациях на выборах

Текст: Владимир Шилов

Крупнейшие американские телеканалы экстренно прервали трансляцию выступления действующего президента США Дональда Трампа после его слов о возможных махинациях демократов на выборах. Как передает The Verge, главе Белого дама отказали в праве высказать стою точку зрения кабельные каналы ABC, CBS, CNBC и NBC.

Фото: REUTERS/Bryan Woolston
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Сообщается, что прямой эфир с мероприятия продолжили лишь CNN и Fox News.

Президент США высказал предположение, что демократы могут фальсифицировать результаты голосования в нескольких штатах.

"Если подсчитать законные голоса, то я легко побеждаю", - констатировал Трамп.

В большинстве случаев ведущие телеканалов поспешили прокомментировать заявление американского лидера, назвав его "спорным" и "несоответствующим действительности".

Напомним, президентские выборы в США прошли 3 ноября. Победитель гонки за кресло в Белом доме пока не определен. Подсчет голосов продолжается.

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