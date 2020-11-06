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06.11.2020 04:07
Рубрика: В мире

Трамп: Я победил на выборах, если считать "законные голоса"

Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Действующий президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал итоги прошедших третьего ноября выборов главы государства. По словам политика, нарушений по всей стране было несметное количество. Например, его сторонникам (республиканцам) не разрешили быть наблюдателями во многих спорных штатах. "Не понимаю, почему демократы не хотят, чтобы в Пенсильвании мы следили за подсчетом голосов", - цитирует Трампа РИА Новости.

Фото: AP Photo/Robert F. Bukaty
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И именно в этих штатах "под занавес" голосования количество отданных за Байдена голосов резко выросло. Все дело в "нелегальных" голосах, уверен нынешний президент США. "Если считать только "законные голоса", то я легко выигрываю. Я уже одержал убедительную победу во многих критически важных штатах, в том числе во Флориде, Айове, Индиане, Огайо", - отметил американский лидер на пресс-конференции в Белом доме. Он в очередной раз подчеркнул, что демократы пытаются украсть его победу. Имели место вмешательства в избирательный процесс со стороны крупных СМИ и технологических компаний. В этом деле замешаны большие деньги, заявил Трамп.

Закончив свое выступление, он не стал отвечать на вопросы журналистов и сразу покинул зал для брифингов.

В мире США Выборы президента США-2020 Дональд Трамп

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