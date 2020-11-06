У прилетевших на Кубу российских туристов выявили коронавирус

У 11 российских туристов, которые 4 ноября прилетели на Кубу первым после возобновления авиасообщения между странами авиарейсом, выявлен коронавирус. Об этом стало известно из опубликованной кубинским минздравом ежедневной статистики заболеваемости COVID-19 в стране.

Проведенный по прилету в аэропорту курорта Кайо-Коко в центральной провинции страны Сьего-де-Авила тест на коронавирус, который прошли все 429 пассажиров рейса авиакомпании Nordwind по маршруту Москва - Кайо-Коко, выявил 11 положительных случаев COVID-19.

Согласно местным санитарным протоколам, все отдыхающие и их ближайшие контакты (у каждого из заболевших в таких значатся по 2-3 человека) должны быть изолированы в отдельной части отелей в специально подготовленных для этого номерах.

Всего же на Острове Свободы с начала пандемии, по последним данным, выявлено 7228 случаев COVID-19, что является одним из лучших показателей не только в регионе, но и в мире.