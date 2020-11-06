Новости

Юрий Гальцев: Ушла эпоха мудрого юмора 17:56
Сулейманов стал автором самого красивого гола недели в Лиге чемпионов 17:53
У прилетевших на Кубу российских туристов выявили коронавирус 17:51
В Сахаре обнаружены сотни миллионов деревьев 17:50
Матвиенко: Жванецкий - мастер сатиры с тонким философским отношением к миру 17:47
Евросоюз ввел санкции против Лукашенко 17:46
Названы регионы, где жители чаще остальных болеют гриппом и ОРВИ 17:29
СМИ: Байден лидирует в Пенсильвании 17:27
Макей и Мезенцев обсудили интеграционное взаимодействие 16:57
Академик РАН рассказал о бесполезности перчаток для защиты от COVID-19 16:51
Суперсервис "Мое здоровье" запустят в виде мобильного приложения 16:47
Лавров: Россия готова возобновить с США диалог в формате "два плюс два" 16:42
Власти Подмосковья продлили запрет на работу музеев и массовые мероприятия 16:35
Актер из "Бумера" и "Вора" Михаил Бурлаков угрожал взорвать банк 16:25
Собянин и Белозеров обсудили планы открытия МЦД-3 и МЦД-4 16:24
В Москве занято 70 процентов коек для пациентов с коронавирусом 16:16
Ракова: В московских клиниках находятся около 180 детей 16:12
Алла Пугачева попрощалась с Михаилом Жванецким 16:12
Путин выделил почти 150 млн рублей на корм цирковым животным 16:05
Ракова: Власти Москвы не могут назвать ситуацию с коронавирусом стабильной 15:55
"Единая Россия" подготовит проект закона о занятости населения 15:52
Группа "Мумий Тролль" представила клип на песню "Космические силы" 15:50
Путин получил в подарок от Памфиловой фотоальбом о выборах 1946 года 15:50
Умер Михаил Жванецкий 15:41
В возрасте 86 лет умер сатирик Михаил Жванецкий 15:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Когда в России стартует лыжный сезон
Когда в России стартует лыжный сезон
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
06.11.2020 17:51
Рубрика: В мире

У прилетевших на Кубу российских туристов выявили коронавирус

Текст: Сергей Новиков (Гавана)

У 11 российских туристов, которые 4 ноября прилетели на Кубу первым после возобновления авиасообщения между странами авиарейсом, выявлен коронавирус. Об этом стало известно из опубликованной кубинским минздравом ежедневной статистики заболеваемости COVID-19 в стране.

Фото: EPA-EFE/ALEXANDER ASTAFYEV / SPUTNIK
Мишустин обещает СНГ помощь в борьбе с коронавирусом

Проведенный по прилету в аэропорту курорта Кайо-Коко в центральной провинции страны Сьего-де-Авила тест на коронавирус, который прошли все 429 пассажиров рейса авиакомпании Nordwind по маршруту Москва - Кайо-Коко, выявил 11 положительных случаев COVID-19.

Согласно местным санитарным протоколам, все отдыхающие и их ближайшие контакты (у каждого из заболевших в таких значатся по 2-3 человека) должны быть изолированы в отдельной части отелей в специально подготовленных для этого номерах.

Всего же на Острове Свободы с начала пандемии, по последним данным, выявлено 7228 случаев COVID-19, что является одним из лучших показателей не только в регионе, но и в мире.

В мире Северная и Центральная Америка Куба Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин обсудил с Совбезом РФ Карабах и коронавирус
Закон об "удаленке" планируется принять до конца ноября
Нарышкин: У России нет доказательств лабораторного происхождения COVID-19
За сутки в России подтверждено 20 582 случая COVID-19 в 85 регионах
ФСБ показала видео задержания международных террористов в Казани
Посол Южной Кореи: Большое значение имеет углубление взаимопонимания между Россией и РК
Граждане Словакии одномоментно и бесплатно проверили себя на COVID