В Дании 17 миллионов норок сожгут в печах теплоцентралей

Соответствующие договоренности уже заключены с 11 теплоцентралями. Прибегнуть к услугам коммунальных служб пришлось по той причине, что датская компания, специализирующаяся на утилизации трупов животных, не способна справиться с таким большим объемом.

Решение умертвить всех норок, содержащихся на 1 139 датских норковых фермах, было принято властями после обнаружения в крови зверьков мутировавшего коронавируса. Специалисты считают, что уже 12 человек заразились SARS-CoV-2 от норок.

Также власти протестируют на коронавирус 280 тысяч человек, населяющих Северную Ютландию - регион, где находится подавляющее число норковых ферм. Кроме того, в этом регионе будут введены повышенные меры безопасности. Как объявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, в Северной Ютландии приостановит работу общественный транспорт, будут закрыты все культурные и спортивные объекты, за исключением спортплощадок на открытом воздухе, а часть школ переведут занятия на удаленный режим. "Мы просим вас пойти на действительно экстраординарный шаг", - сказала премьер, назвав принимаемые меры "реальным закрытием региона".

Дания до сих пор являлась ведущим мировым производителем норковых шкур, однако нынешние шаги властей, по всей видимости, оставят фермеров и бюджет без этого источника дохода.