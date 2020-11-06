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06.11.2020 01:45
Рубрика: В мире

В Дании 17 миллионов норок сожгут в печах теплоцентралей

Текст: Константин Волков
Управление ветеринарии и продуктов питания Дании приняло решение сжечь в печах теплоцентралей 17 миллионов убитых из-за коронавируса норок. Об этом сообщает датское издание Fagbladet 3F.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Соответствующие договоренности уже заключены с 11 теплоцентралями. Прибегнуть к услугам коммунальных служб пришлось по той причине, что датская компания, специализирующаяся на утилизации трупов животных, не способна справиться с таким большим объемом.

Фото: iStock
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Решение умертвить всех норок, содержащихся на 1 139 датских норковых фермах, было принято властями после обнаружения в крови зверьков мутировавшего коронавируса. Специалисты считают, что уже 12 человек заразились SARS-CoV-2 от норок.

Также власти протестируют на коронавирус 280 тысяч человек, населяющих Северную Ютландию - регион, где находится подавляющее число норковых ферм. Кроме того, в этом регионе будут введены повышенные меры безопасности. Как объявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, в Северной Ютландии приостановит работу общественный транспорт, будут закрыты все культурные и спортивные объекты, за исключением спортплощадок на открытом воздухе, а часть школ переведут занятия на удаленный режим. "Мы просим вас пойти на действительно экстраординарный шаг", - сказала премьер, назвав принимаемые меры "реальным закрытием региона".

Дания до сих пор являлась ведущим мировым производителем норковых шкур, однако нынешние шаги властей, по всей видимости, оставят фермеров и бюджет без этого источника дохода.

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