В регионах появятся телемедицинские центры для пациентов с COVID-19

"Мы включили в Приказ о временном порядке работы медицинских организаций в условиях COVID-19 раздел, в котором рекомендуем регионам проводить телемедицинские консультации и создавать телемедицинские центры для дистанционного сопровождения граждан. После регистрации он станет основой для внедрения лучших практик в борьбе с новой коронавирусной инфекцией", - сказал заместитель министра на круглом столе комитета Госдумы по охране здоровья, который прошел в видеоформате.

Пугачев напомнил, что телемедицинские технологии опробованы на территории трех пилотных регионов - в Москве, Калужской и Сахалинской областях. По его словам, в начале пандемии они помогли снять нагрузку с врачей и тревогу с пациентов. Из-за введения ограничительных мер многие люди тогда начали паниковать, не знали, куда обратиться. Дистанционное взаимодействия с врачом помогало их успокоить, спланировать дальнейшую тактику лечения, экономило время и повышало эффективность терапии уже потому, что позволяло ее не прерывать.

"Сегодня нами получен опыт по применению телемедицинских технологий, который нужно в дальнейшем продвигать и закреплять", - подытожил он, подчеркнув, что теперь предстоит обучить врачей, а также разработать методические рекомендации по применению дистанционных консультаций и удаленному мониторингу пациентов.