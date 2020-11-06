В Роспотребнадзоре оценили опасность мутаций коронавируса

Коронавирус мутирует, но от этого инфекция не становится тяжелее, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Мутации коронавируса есть, но утяжеления инфекции не отмечается. Мутация затрагивает не более одного процента генома вируса, поэтому имеющиеся сейчас тест-системы могут выявить даже мутирующий коронавирус", - приводит мнение эксперта РИА Новости.

По мнению Горелова, сейчас примерно две трети заразившихся переносят коронавирус бессимптомно или в легкой форме. Число инфицированных примерно такое же, как было весной. Пациентов с тяжелым течением заболевания больше не становится.

По данным Роспотребнадзора на 5 ноября, в России выявлено 1 712 858 случаев коронавируса в 85 регионах.