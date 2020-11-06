В возрасте 86 лет умер сатирик Михаил Жванецкий

В возрасте 86 лет скончался русский писатель-сатирик и исполнитель собственных литературных произведений, телеведущий, народный артист России и лауреат премии президента Михаил Михайлович Жванецкий. Печальную новость сообщил ТАСС со ссылкой на представителя артиста Олег Сташкевича.

Он стал известен широкой публике благодаря своим блестящим выступлениям с миниатюрами, а его яркие афоризмы знала вся страна. Заслуженный деятель искусств России, он был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV и III степени (2019).

7 октября стало известно, что Жванецкий завершил концертную деятельность, так как "чувствует себя пожилым" и уже не может работать как раньше.

Смерть Жванецкого подтвердила певица Алла Пугачева. В своем Instagram она написала: "Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце".