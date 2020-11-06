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06.11.2020 21:30
Рубрика: Спорт

Вилков дал ложные показания КДК РФС по матчу "Краснодар" - "Рубин"

Текст: Максим Домчев

В пятницу состоялось заседание Апелляционного комитета РФС по поводу протеста казанского "Рубина" на результат матча 11-го тура РПЛ против "Краснодара". В итоге принято решение протест казанцев оставить без рассмотрения в связи с отсутствием особой юрисдикции КДК РФС.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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В ходе слушаний выяснилось, что арбитр матча Михаил Вилков ввел в заблуждение КДК РФС. Об этом рассказал председатель апелляционного комитета РФС Владимир Насонкин.

"В ходе заседания апелляционного комитета Михаил Вилков сделал заявление, что при рассмотрении протеста ФК "Рубин" в первой инстанции он ввел в заблуждение членов КДК, утверждая, что причиной остановки игры в моменте с футболистом Джордже Деспотовичем была неправильная установка мяча футболистами "Рубина", а не сигнал от судей VAR/AVAR о необходимости обратиться к видеопросмотру эпизода в штрафной "Рубина". Михаил Вилков извинился перед КДК за свое поведение на прошедшем ранее заседании. В этой части Апелляционный комитет принял решение обратиться к руководству РФС с целью рассмотрения компетентным органом поведения судьи Михаила Вилкова на заседании соответствующего органа РФС и применения к нему возможных мер воздействия", - приводит слова Насонкина сайт РФС.

Поводом для протеста "Рубина" стал эпизод в конце первого тайма. Судья не заметил игру рукой у игрока казанцев Ильи Самошникова и продолжил матч. И уже после того, как мяч был введен в игру, он остановил встречу и отправился смотреть повтор. В итоге "Краснодар" получил право на пенальти. В итоге "Краснодар" выиграл - 3:1.

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