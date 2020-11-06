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Xiaomi презентовала революционную камеру для смартфонов

Текст:   Виктория Чернышева
06.11.2020,  
16:13
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

На конференции разработчиков Xiaomi удивила новой телескопической камерой, предназначенной для смартфонов. Это высокотехнологичная разработка, создатели которой черпали вдохновение от традиционных камер.

Как уточняет портал Мydrivers, камеры от Xiaomi имеет диафрагму, получающую на 300% больше света, чем у современных аналогов. Это дает возможность делать отличные снимки даже в условиях недостаточной освещенности и ночью.

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А новая технология защиты от "шевеленки" позволит увеличить стабильность и сделать фото на 20% более четкими.

Телескопический объектив предназначен для основной камеры: он будет выдвигаться из задней панели. Пока разработчики не уточнили, когда именно и в каких смартфонах появится новинка.

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