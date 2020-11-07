Байден призвал сторонников спокойно дождаться итогов голосования

К спокойствию и терпению, пока идет процесс подсчета голосов, призвал в сторонников в своем обращении кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден.

"Напряжение велико, но надо быть терпеливыми. Тем самым мы предоставим возможность провести процедуру подсчета всех голосов. Противники могут быть оппонентами, но они не враги, мы все американцы", - приводит слова Байдена РИА Новости.

В своем обращении демократ также пообещал работать как в интересах тех, кто поддержал его, так и тех, кто голосовал против его кандидатуры. Напомним, после состоявшихся третьего ноября всеобщих выборов в США все еще идет подсчет голосов избирателей. По предварительным данным американских СМИ, лидирует Байден, но Дональд Трамп подвергает эти итоги сомнению.

Ранее сообщалось о том, что крупнейшие американские телеканалы экстренно прервали трансляцию выступления действующего президента США после его слов о возможных махинациях демократов на выборах. По данным The Verge, главе Белого дома отказали в праве высказать стою точку зрения кабельные каналы ABC, CBS, CNBC и NBC.