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Рубрика: В мире

Байден призвал сторонников спокойно дождаться итогов голосования

Фото: AP Photo / Carolyn Kaster Фото: AP Photo / Carolyn Kaster
Фото: AP Photo / Carolyn Kaster

К спокойствию и терпению, пока идет процесс подсчета голосов, призвал в сторонников в своем обращении кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден.

Фото: iStock
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"Напряжение велико, но надо быть терпеливыми. Тем самым мы предоставим возможность провести процедуру подсчета всех голосов. Противники могут быть оппонентами, но они не враги, мы все американцы", - приводит слова Байдена РИА Новости.

В своем обращении демократ также пообещал работать как в интересах тех, кто поддержал его, так и тех, кто голосовал против его кандидатуры. Напомним, после состоявшихся третьего ноября всеобщих выборов в США все еще идет подсчет голосов избирателей. По предварительным данным американских СМИ, лидирует Байден, но Дональд Трамп подвергает эти итоги сомнению.

Ранее сообщалось о том, что крупнейшие американские телеканалы экстренно прервали трансляцию выступления действующего президента США после его слов о возможных махинациях демократов на выборах. По данным The Verge, главе Белого дома отказали в праве высказать стою точку зрения кабельные каналы ABC, CBS, CNBC и NBC.

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