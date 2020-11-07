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07.11.2020 17:04
Рубрика: Легковые авто

Bentley полностью переключится на электромобили

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Bentley. Фото: Пресс-служба Bentley.
Фото: Пресс-служба Bentley.

Входящая в структуру Volkswagen британская Bentley Motors полностью переориентируется на производство электромобилей к 2030 году, об этом заявил глава компании Эдриан Холлмарк.

Фото: Пресс-служба Bentley.
Bentley может стать "дочкой" Audi и выпустить новый кроссовер

Согласно стратегическому плану компании, в ближайшее десятилетие Bentley преобразится из консервативной марки в ультрасовременный luxury-бренд, лояльный к окружающей среде.

Продуктовая линейка компании в следующем году пополнится двумя подзаряжаемыми гибридами, в 2025 году выйдет первый электромобиль Bentley, а к концу десятилетия Bentley будет предлагать на рынке исключительно электромобили.

Ожидается, что подзаряжаемыми гибридами будут седан Flying Spur и купе Continental GT, а первым электромобилем Bentley станет новый кроссовер, который разделит платформу с похожими моделями Audi и Porsche. Представители компании от комментариев воздерживаются.

Кроме того, марка перейдет на потребление энергии от возобновляемых источников, а у штаб-квартиры и завода в Крю будет установлено около 30 000 солнечных панелей.

#Bentley