Глава МВД выступил против снижения порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч

МВД России выступает против снижения штрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км/ч. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1".

"Мы категорические противники такого нововведения - сокращения штрафуемого порога с 20 до 10 км/ч. Могу успокоить, что позиция МВД учтена в новой редакции КоАП и даже величина штрафа не меняется", - сказал он.

По словам Колокольцева, на безопасность дорожного движения в первую очередь влияет обустройство автомагистралей.

"Если дорога обеспечена разделительными барьерами, освещена, ровное покрытие - это в большей степени сказывается на безопасности дорожного движения, чем вот это манипулирование - 10 километров больше, 10 километров меньше", - заявил глава МВД.

Напомним, снижение нештрафуемого порога с нынешних 20 км/ч до 10 км/ч обсуждается уже несколько лет. Сторонники этой идеи аргументируют свою позицию тем, что если к разрешенным 60 прибавить 20, получится 80 км/ч. А это уже опасная скорость.

При этом, как уже не раз отмечалось представителями ГИБДД, снижать смертность на дорогах можно не только и не столько ограничениями скорости. Как отмечали ранее другие эксперты, ограничения сами по себе стали бичом для водителей. Им приходится не столько за дорогой следить, сколько за знаками ограничения скорости. Поскольку, как правило, за ними тут же оказывается камера фотовидеофиксации нарушений. А знаки, ограничивающие скорость, появляются на дорогах непредсказуемо. Различные эксперты подчеркивали, что нынешний нештрафуемый предел 20 км/ч сглаживает бессмысленность ограничений.