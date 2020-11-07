Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
07.11.2020 15:32
Рубрика: ПДД

Глава МВД выступил против снижения порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч

МВД России выступает против снижения штрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км/ч. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1".

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Россиян предложили штрафовать за "среднюю скорость"

"Мы категорические противники такого нововведения - сокращения штрафуемого порога с 20 до 10 км/ч. Могу успокоить, что позиция МВД учтена в новой редакции КоАП и даже величина штрафа не меняется", - сказал он.

По словам Колокольцева, на безопасность дорожного движения в первую очередь влияет обустройство автомагистралей.

"Если дорога обеспечена разделительными барьерами, освещена, ровное покрытие - это в большей степени сказывается на безопасности дорожного движения, чем вот это манипулирование - 10 километров больше, 10 километров меньше", - заявил глава МВД.

Напомним, снижение нештрафуемого порога с нынешних 20 км/ч до 10 км/ч обсуждается уже несколько лет. Сторонники этой идеи аргументируют свою позицию тем, что если к разрешенным 60 прибавить 20, получится 80 км/ч. А это уже опасная скорость.

При этом, как уже не раз отмечалось представителями ГИБДД, снижать смертность на дорогах можно не только и не столько ограничениями скорости. Как отмечали ранее другие эксперты, ограничения сами по себе стали бичом для водителей. Им приходится не столько за дорогой следить, сколько за знаками ограничения скорости. Поскольку, как правило, за ними тут же оказывается камера фотовидеофиксации нарушений. А знаки, ограничивающие скорость, появляются на дорогах непредсказуемо. Различные эксперты подчеркивали, что нынешний нештрафуемый предел 20 км/ч сглаживает бессмысленность ограничений.

ГИБДД разъяснила, за какие нарушения на переходах не нужно штрафовать