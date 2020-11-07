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07.11.2020 12:28
Рубрика: Спорт

Капелло объяснил неудачи российских клубов в еврокубках

Текст: Максим Домчев
Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло высказался относительно неудач клубов из РФ в еврокубках.

Нынешняя еврокубковая кампания российских клубов пока складывается крайне неудачно. В 12 матчах групповых раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы "Зенит", "Локомотив", "Краснодар" и ЦСКА не одержали ни одной победы, набрав всего шесть очков.

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Свое мнение о причинах неудачного выступления высказал известный итальянский тренер Фабио Капелло, ранее возглавлявший сборную России.

"Проблема российских клубов в том, что их уровень недостаточно высок, чтобы конкурировать на высоком уровне в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Чтобы хорошо играть и добиваться успеха с французами, немцами, испанцами, у тебя должны быть игроки хорошего качества. Я думаю, что российские игроки хороши, но их проблема в том, что все они играют дома против российских команд. И это негативно влияет на них. Вот это главная причина", - сказал Капелло "Чемпионату".

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