Российские клубы не одержали ни одной победы в 12 матчах в еврокубках

Российские команды не выиграли ни одного матча в 12 встречах на старте группового этапа еврокубков. Из максимально возможных 36 очков набрано лишь пять очков.
Если говорить о Лиге чемпионов, то пока лучшим среди наших является "Локомотив": москвичи дважды сыграли вничью и потерпели поражение от обладателя трофея - мюнхенской "Баварии" (1:2). После трех туров "Зенит" с "Краснодаром" набрали по одному очку.
Наконец, выступающий в Лиге Европы ЦСКА перед четвертым туром группового этапа идет на последнем месте в своем квартете с двумя набранными очками. В четверг вечером армейцы потерпели гостевое поражение от "Фейеноорда" (1:3). Ранее "красно-синие" разошлись миром с "Вольфсбергом" (1:1) и загребским "Динамо" (0:0).
Спорт Футбол Лига Европы Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Спортивные организации Футбольные клубы ЦСКА Спортивные организации Футбольные клубы "Локомотив" Спортивные организации Футбольные клубы "Краснодар" Спортивные организации Футбольные клубы "Зенит" Спортивные организации Футбольные клубы "Бавария" Лига Европы 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021