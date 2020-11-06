Российские клубы не одержали ни одной победы в 12 матчах в еврокубках

Российские команды не выиграли ни одного матча в 12 встречах на старте группового этапа еврокубков. Из максимально возможных 36 очков набрано лишь пять очков.

Если говорить о Лиге чемпионов, то пока лучшим среди наших является "Локомотив": москвичи дважды сыграли вничью и потерпели поражение от обладателя трофея - мюнхенской "Баварии" (1:2). После трех туров "Зенит" с "Краснодаром" набрали по одному очку.

Наконец, выступающий в Лиге Европы ЦСКА перед четвертым туром группового этапа идет на последнем месте в своем квартете с двумя набранными очками. В четверг вечером армейцы потерпели гостевое поражение от "Фейеноорда" (1:3). Ранее "красно-синие" разошлись миром с "Вольфсбергом" (1:1) и загребским "Динамо" (0:0).