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07.11.2020 21:37
Рубрика: Власть

Косачев о выборах в США: Нет однозначного и безоговорочного победителя

Текст: Константин Косачев (председатель комитета Совета Федерации по международным делам)
Сразу несколько американских телеканалов и даже агентство "Ассошиэйтед Пресс" уже объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Понятно, что официального результата еще нет. И вовсе не исключены судебные разбирательства, которые уже анонсировала команда Трампа, как и иные повороты в американской ситуации. Что лишний раз подтверждает: нет однозначного, безоговорочного и убедительного победителя. Торжествует раскол и взаимоисключающие взгляды общества на то, какой они видят Америку будущего. Кто бы ни победил, он не будет иметь полного морального права говорить о том, что вся Америка за его спиной.
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

Да, многие сейчас говорят о победе Байдена. При всех весьма спорных моментах как в данной конкретной избирательной кампании, так и в самой системе выборов президенты США в целом. Однако будем объективными: с нашей, я бы сказал - европейской - точки зрения, более логичной и справедливой выглядит победа того, кто набрал большинство голосов непосредственно избирателей, а это по подсчетам явно Байден. Неоднократные победы американских президентов, не набравших большинство голосов избирателей, но набравших большинство голосов выборщиков - это процедурный нонсенс. Можно иметь разные предпочтения, но важнее иметь объективную картину предпочтений самого населения, а не пары сотен выборщиков.

Фото: РИА Новости
Почему победа Байдена оказалась для демократов такой горькой

Как миру жить с демократическим президентом, если таковой действительно победил - это отдельная тема. Понятно, что весь либеральный мир, союзники США и все, кто рассчитывал на идеологическое неравнодушие последней сверхдержавы, сегодня воодушевлены. Поэтому с победой демократа можно ждать реванша всех не консервативных сил во всем мире. Это значит - больше русофобии в Европе, больше смертей на Донбассе и во многих других горячих точках мира, как и больше санкций по политическим мотивам, если говорить о прямых и самых простых последствиях.

Но. Даже Байдену придется прийти в другой мир, и это больше не мир четы Клинтон или иных сторонников "крестовых походов" за "единственно верные" ценности и политические системы. Это все более многополяризирующийся мир. В котором нужно доказывать свою претензию на мировое лидерство, моральное, а не авторитарное, не санкциями, а умением действовать в общем интересе. Например, в противодействии пандемии коронавируса. А, с учетом того, что последние годы внешнюю политику США определял больше Конгресс, а не президент, серьезного переосмысления на этом направлении пока ждать не приходится.

Один оптимистичный момент: тема русского влияния на выборы президента США, похоже, основательно уйдет из внутриполитического американского контекста. А ведь у нас не в полной мере оценивали этот фактор для американских реалий - не то, что реальное вмешательство, которое так и не доказано, а именно как инструмент войны демократов против победителя прошлой президентской гонки. Нас "наказывали" прежде всего за это, а не за все прочие "прегрешения", вроде Крыма или "Потока". Уход виртуальных "преступлений" из повестки может отчасти переключить внимание на другие темы. Не то, что мы верим в протрезвление в Вашингтоне, но, по крайней мере, ключевой раздражитель может уйти. Чем не повод для возобновления переговоров, например, по контролю над вооружениями? Мы точно готовы. Ждем-с.

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook.

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