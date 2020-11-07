МВД предлагает конфисковывать автомобили за повторную езду в пьяном виде

Глава МВД России Владимир Колокольцев предложил ужесточить наказание для водителей, управляющих автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. У нарушителей данного пункта правил ПДД предлагается конфисковать машины.

Причиной введения жестких мер стало увеличения количества случаев задержания нетрезвых водителей. С начала года инспекторами ГИБДД установлены 370 тысяч фактов управления нетрезвыми водителями.

"Министерство внутренних дел на заседании Госсовета выступило инициатором конфискации автотранспортного средства при повторном управлении в пьяном виде", - заявил Владимир Колокольцев в интервью телеканалу "Россия 1".

Он также отметил, что выявлять пьяных за рулем помогает общественность. В полицию поступило свыше 16 тысяч обращений и сигналов, что "гражданин лично видит, как пьяный водитель садится за руль".

Число погибших в ДТП по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 3,9 процента (более 11 тысяч человек), а травмированных - на 11,9 процентов (свыше 134 тысяч человек).