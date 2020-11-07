Названы три простых продукта для надежной защиты от вируса

Новости

Байден допустил получение 300 голосов выборщиков 08:29
Байден призвал сторонников спокойно дождаться итогов голосования 07:41
Врач рассказал о требующем внимания симптоме коронавируса 06:51
Верховный суд США распорядился отделить часть бюллетеней в Пенсильвании 05:08
В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России 04:33
В Литве вступил в силу повторный общенациональный карантин 03:39
Трамп назвал неправомерными заявления Байдена о победе до решения суда 03:08
CNN: Байден увеличил до 4 тысяч голосов отрыв от Трампа в Джорджии 02:35
Все выделенные полосы на дорогах Москвы начали работу в едином режиме 01:48
Гинцбург: Массовую вакцинацию в Москве и области начнут в течение 2 недель 00:53
Анна Попова рассказала, где чаще заражаются коронавирусом 00:34
Вице-премьер Алексей Оверчук попал в серьезное ДТП на Кутузовском проспекте 06.11.2020
ВОЗ объявила о рекордной 581 тысяче зараженных COVID за сутки 06.11.2020
Кузнецова обратилась в прокуратуру по инциденту с ребенком в больнице Новосибирска 06.11.2020
Вилков дал ложные показания КДК РФС по матчу "Краснодар" - "Рубин" 06.11.2020
Анна Попова порекомендовала праздновать Новый год дома 06.11.2020
"Сочи" и "Уфа" сыграли вничью в 14-м туре РПЛ 06.11.2020
"Спутник V" для вакцинации групп риска поступит в Москву 06.11.2020
Эпидемия коронавируса заставила власти Латвии ввести ЧП 06.11.2020
Легойда оценил перспективы образовательных программ крупных корпораций 06.11.2020
Минобороны сообщило о почти 3 500 военнослужащих с коронавирусом 06.11.2020
Мишустин: Жванецкий заставлял задуматься, посмеяться над собой 06.11.2020
Лечиться от коронавируса Авифавиром разрешили на дому 06.11.2020
Президенты России и Аргентины обсудили вакцину от коронавируса 06.11.2020
Власти американского штата Джорджия допустили пересчет голосов 06.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Когда в России стартует лыжный сезон
Когда в России стартует лыжный сезон
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
07.11.2020 08:44
Рубрика: Общество

Названы три простых продукта для надежной защиты от вируса

Текст: Оксана Грибанова

Согласно последним исследованиям, уровень витамина D в организме может влиять на тяжесть течения коронавирусной инфекции. При дефиците витамина недуг, как правило, переносится сложнее.

Фото: iStock
Объяснена связь витамина D с заболеваемостью COVID-19

Врачи предупреждают, что для усвоения витамина D необходим цинк. Кроме того, последний способствует защите организма от вирусов и бактерий еще и потому, что задействован в синтезе клеток иммунной системы - лейкоцитов, передает aif.ru.

Отмечается, что 30-40% микроэлемента усваивается из пищи. Дневная норма цинка: 12-15 мг цинка. Одним из чемпионов по содержанию микроэлемента являются тыквенные семечки (7,4 мг на 100 граммов). А также говядина (6,9 мг на 100 граммов). Кстати, рекордсменом по цинку является медвежатина - до 10 мг.

Впрочем, получить микроэлемент можно из достаточно доступных продуктов, которые есть на любой кухне. Это яйца, крупы (гречка, овсянка) и фасоль. Бобовые рекомендуется перед употреблением на несколько часов замочить - это позволит избавиться от препятствующей усвоению цинка фитиновой кислоты.

Наука Общество Здоровье

Главное сегодня

В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России
Анна Попова рассказала, где чаще заражаются коронавирусом
Трамп назвал неправомерными заявления Байдена о победе до решения суда
Путин обсудил с Совбезом РФ Карабах и коронавирус
Закон об "удаленке" планируется принять до конца ноября
Российские вузы опубликовали правила приема в новом учебном году
Лекарства от коронавируса будут выдавать бесплатно