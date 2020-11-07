Названы три простых продукта для надежной защиты от вируса

Согласно последним исследованиям, уровень витамина D в организме может влиять на тяжесть течения коронавирусной инфекции. При дефиците витамина недуг, как правило, переносится сложнее.

Врачи предупреждают, что для усвоения витамина D необходим цинк. Кроме того, последний способствует защите организма от вирусов и бактерий еще и потому, что задействован в синтезе клеток иммунной системы - лейкоцитов, передает aif.ru.

Отмечается, что 30-40% микроэлемента усваивается из пищи. Дневная норма цинка: 12-15 мг цинка. Одним из чемпионов по содержанию микроэлемента являются тыквенные семечки (7,4 мг на 100 граммов). А также говядина (6,9 мг на 100 граммов). Кстати, рекордсменом по цинку является медвежатина - до 10 мг.

Впрочем, получить микроэлемент можно из достаточно доступных продуктов, которые есть на любой кухне. Это яйца, крупы (гречка, овсянка) и фасоль. Бобовые рекомендуется перед употреблением на несколько часов замочить - это позволит избавиться от препятствующей усвоению цинка фитиновой кислоты.