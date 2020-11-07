Погребняк посоветовал Кокорину уйти из "Спартака"

Нападающий "Урала" Павел Погребняк посоветовал нападающему "Спартака" Александру Кокорину покинуть клуб в ближайшее трансферное окно.

Одним из героев матча "Урал" - "Спартак" стал форвард хозяев Павел Погребняк. Футболист, совсем недавно вернувшийся в "Урал" забил один из голов своей команды. Погребняк установил своеобразный рекорд - он забивал красно-белым в составе пяти клубов - "Зенит", "Динамо", "Томь", "Тосно" и "Урал".

После матча у опытного форварда поинтересовались, что же делать нападающему "Спартака" Александру Кокорину, который пока никак не может найти свою игру в составе красно-белых.

"Значит, в декабре ему надо менять команду. Вот и все", - приводит слова Погребняка "Спорт-Экспресс".