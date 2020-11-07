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Рубрика: Общество

Попова рассказала, где чаще заражаются коронавирусом

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Быстрее всего заразиться коронавирусом можно в общественном транспорте, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия 1".

Фото: Максим Мишин / РИА Новости
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Она отметила ,что это происходит потому ,что в транспорте сложно дистанцироваться. "Самые опасные места там, где мы не можем находиться на социальной дистанции друг от друга. Чаще всего люди заражаются в транспорте", - подчеркнула Попова.

Она отметила ,что 80% всех заболевших не соблюдали требования про профилактике COVID-19 - не соблюдали дистанцию, не носили маски, забывали мыть руки. Попова добавила, что ситуация с распространением коронавируса в России сейчас напряженная, а в ряде регионов - сложная. Продолжается рост заболеваемости. За последние сутки в России выявили уже более 20 тысяч новых заболевших.

Ранее ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев предупредил об опасности лифтов, которые могут стать местом передачи вируса .

"Это связано с небольшой площадью подъемных кабин и с тем, что они не проветриваются. Поэтому если заболевший человек в лифте чихал или кашлял и при этом был без маски, то в воздухе останутся частицы вирусов", - пояснил эксперт.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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