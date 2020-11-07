Андрей Бочкарев: Пятая часть Юго-Восточной хорды пройдет по эстакадам, мостам и тоннелям

Пятая часть Юго-Восточной хорды пройдет по эстакадам, мостам и тоннелям. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Он рассказал:

- Юго-Восточная хорда - один из самых сложных в Москве объектов дорожной инфраструктуры. Ее протяженность со всеми примыкающими дорогами и съездами составит 101 км. Чтобы вписать хорду в плотную городскую застройку, предстоит возвести 59 искусственных сооружений. Отмечу, что строительная готовность ЮВХ составляет уже 34 процента.

По словам заммэра, сложность объекта вызвана не только количеством искусственных сооружений. Перед проектировщиками и строителями стояла задача возвести отдельные участки так, чтобы не пришлось приостанавливать движение на действующих автомагистралях. "Например, участок, где основной ход хорды проходит вдоль улицы Шоссейная, - продолжал Бочкарев. - Полное перекрытие движения по ней на время строительства эстакады создало бы транспортный коллапс в районе Печатники. Поэтому сооружение основной части пролетного строения ведется методом продольной надвижки, когда металлоконструкции собираются в стороне, а затем "надвигаются" домкратами над действующей дорогой.

Проектирование сложных участков Юго-Восточной хорды сделали специалисты городского инженерного центра "Моспроект-3". Плотная городская застройка и сложные геологические условия заставили инженеров прибегнуть к нестандартным решениям. В частности, на одном только узле пресечения с Волгоградским проспектом Юго-Восточная хорда дважды пересекает Курское направление Московской железной дороги (МЦД-2), в двух местах проходит над тоннелями метро строящегося участка Большого кольца и в двух местах пресекает открытый участок Таганско-Краснопресненской линии. Все это находит оптимальное отражение в проектных решениях - фундаменты каждой опоры приходится прорабатывать индивидуально, чтобы уменьшить шумовое и вибрационное воздействие на окружающую застройку. При этом диаметры свай также подбираются индивидуально под каждую конкретную ситуацию, что позволяет уменьшить их количество и сделать фундамент более компактным.

Напомню, в конце прошлой недели Москвы Сергей Собянин осмотрел строящийся участок Юго-Восточной хорды от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца. Он заявил, что эта самая молодая магистраль в Москве на треть уже построена.