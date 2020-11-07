Гинцбург: Массовую вакцинацию в Москве и области начнут в течение 2 недель

Массовая, а не только для групп риска, вакцинация от коронавируса "Спутником V" может начаться в Москве и области уже в ближайшие две недели, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"Я думаю, в течение ближайших двух недель можно рассчитывать, что в Москве и Московском регионе вакцинация уже пойдет не по производственному принципу, а по территориальному, - цитирует его ТАСС. - Это то, что называется массовой вакцинацией".

По его словам, через две недели в гражданский оборот поступит гораздо большее число доз вакцины, чем поступало до сих пор.

"К концу ноября можно рассчитывать уже на полмиллиона доз вакцины, которые поступят в гражданский оборот. А в декабре - еще в три раза больше будет цифра", - сказал глава Центра Гамалеи.