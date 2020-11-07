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07.11.2020 20:03
Рубрика: Происшествия

Лера Кудрявцева: Александр Колтовой "болел" небом

Текст: Сергей Бабкин

Коллеги Александра Колтового по "НТВ" подтвердили информацию о его трагической гибели. "Еще вчера вечером мы записывали программу, а сегодня его не стало. Умный, позитивный, скромный, добрый Саша - мой коллега и друг", - отозвалась на смерть товарища в своем Instagram телеведущая Лера Кудрявцева.

Фото: Пресс-служба МЧС РФ / РИА Новости
Самолет Александра Колтового загорелся после взлета

Лера Кудрявцева подтвердила, что Александр "болел" небом. И даже приглашал ее совершить полет. "Я отказывалась и верещала на него, чтоб прекратил заниматься этим опасным делом. Несколько дней уже щемит сердце: я как будто что-то чувствую, но не знаю что", - написала Лена Кудрявцева.

Как уже писала "РГ", Александр Колтовой и его супруга погибли во время полета на легкомоторном самолете из подмосковного аэродрома Мячково в Рыбинск. По этому факту возбуждено уголовное дело, следователи изучают возможные причины отказа двигателя самолета, в частности, изъяты образцы топлива.

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