Лера Кудрявцева: Александр Колтовой "болел" небом

Коллеги Александра Колтового по "НТВ" подтвердили информацию о его трагической гибели. "Еще вчера вечером мы записывали программу, а сегодня его не стало. Умный, позитивный, скромный, добрый Саша - мой коллега и друг", - отозвалась на смерть товарища в своем Instagram телеведущая Лера Кудрявцева.

Лера Кудрявцева подтвердила, что Александр "болел" небом. И даже приглашал ее совершить полет. "Я отказывалась и верещала на него, чтоб прекратил заниматься этим опасным делом. Несколько дней уже щемит сердце: я как будто что-то чувствую, но не знаю что", - написала Лена Кудрявцева.

Как уже писала "РГ", Александр Колтовой и его супруга погибли во время полета на легкомоторном самолете из подмосковного аэродрома Мячково в Рыбинск. По этому факту возбуждено уголовное дело, следователи изучают возможные причины отказа двигателя самолета, в частности, изъяты образцы топлива.