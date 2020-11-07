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07.11.2020 / 13:34
Текст: Сергей Бабкин

В Москве пока не будут закрывать ночные клубы

Ночные заведения в столице пока не будут закрывать. Об этом журналистам заявил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Пока такой информации нет, - сказал руководитель ведомства. - Система чекинов, работающая в этих заведениях, позволяет людям узнавать о возможных контактах с больными коронавирусом".

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Также система с чекинами и QR-кодами на входе позволяет специалистам оперативно проводить эпидрасследования по каждому случаю. В общей сложности с 19 октября в клубах и барах зачекинились 1,1 млн человек.

Ранее Алексей Немерюк заявил о расширении системы чекинов. С четверга, 12 ноября, она будет введена в префектурах и управах. Причем не только для сотрудников, но и для посетителей.

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