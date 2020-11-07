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07.11.2020 13:35
Рубрика: Происшествия

Число пострадавших при пожаре в Самаре выросло до пяти человек

Текст: Алексей Юхтанов (Самара)
Фото: ГУ МЧС России по Самарской области Фото: ГУ МЧС России по Самарской области
Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

С четырех до пяти выросло число пострадавших при пожаре в кирпичном здании в Железнодорожном районе Самары, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону. Кроме того, ранее говорилось об обнаружении на месте пожара тел четырех погибших.

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"Пострадали пять человек, четверо погибли", - приводит агентство слова своего собеседника.

Напомним, в субботу утром на улице Промышленности в Самаре загорелось трехэтажное кирпичного здания с мансардой. Горение происходило на третьем этаже. К настоящему времени пожар полностью ликвидирован. Площадь горения составила 500 квадратных метров.

Со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах агентств уточняет, что предварительная причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования. Горение происходило на третьем этаже здания. Земля, на которой построено данное здание, принадлежит частному лицу, при этом она предназначена для индивидуального жилищного строительства. По предварительным данным, в здании был расположен нелегальный хостел. Сейчас в обстоятельствах трагедии разбираются правоохранители.

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