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07.11.2020 13:13
Рубрика: Происшествия

Нижегородцы вновь пожаловались на запах газа на улице

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Фото: iStock Фото: МЧС по Нижегородской области
Фото: МЧС по Нижегородской области

В субботу утром жители Канавинского района Нижнего Новгорода обратились в экстренную службу с жалобами на запах газа на улице и в квартирах. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

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В районе 9:20 жители Волжской набережной начали звонить в единую службу "112" с жалобами на запах газа. Всего поступило около 130 обращений. На место была направлена оперативная группа Центра управления кризисных ситуаций ГУ МЧС по Нижегородской области, а также мобильные лаборатории Роспотребнадзора и службы мониторинга окружающей среды.

Были взяты пробы воздуха на наличие примесей. По результатам лабораторных исследований вредных веществ обнаружено не было. Причина происшествия устанавливается - пояснили в управлении.

- Жалобы на запах поступают от людей с улицы, просим жителей по возможности оставаться дома и не открывать окна. В целях обеспечения вашего здоровья, соблюдайте меры личной безопасности как дома, так и на улице, - сообщили в ведомстве.

Напомним, похожая ситуация произошла в июле. Нижегородцы массово обращались с жалобами на запах газа по всему городу. Была организована прокурорская проверка по факту случившегося, однако виновных установить не удалось.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород

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