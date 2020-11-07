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07.11.2020 13:10
Рубрика: Общество

Названа причина покраснения реки в центре Кемерова

Текст: Светлана Сибина (Омск)

Власти Кузбасса установили причину красной воды в реке Искитимка в Кемерово. Как утверждают чиновники, в необычный цвет реку окрасили сточные воды, попавшие в нее из засоренного городского коллектора. Об этом в Instagram рассказал заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

Фото: instagram.com/dyachenko_nvrsk
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- Установлено, что источником загрязнения реки Искитимки стал ее правый приток - ручей Суховский. В него поступали сточные воды красного оттенка, стекавшие с рельефа местности. Сброс шел из засоренного городского коллектора. Кроме того, возможным источником поступления загрязненных вод стала ливневая канализация, - написал Панов.

По данным источника, аварийная служба засор уже устранила. Воды реки приобрели естественный цвет. Тем не менее, точку в скандальном деле ставить рано. Информация направлена в ГУ МВД по Кемеровской области, где установят виновных, чтобы привлечь к ответственности.

В регионах Общество Экология Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО СФО Омская область СФО Кемеровская область

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