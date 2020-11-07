Названа причина покраснения реки в центре Кемерова

Власти Кузбасса установили причину красной воды в реке Искитимка в Кемерово. Как утверждают чиновники, в необычный цвет реку окрасили сточные воды, попавшие в нее из засоренного городского коллектора. Об этом в Instagram рассказал заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

- Установлено, что источником загрязнения реки Искитимки стал ее правый приток - ручей Суховский. В него поступали сточные воды красного оттенка, стекавшие с рельефа местности. Сброс шел из засоренного городского коллектора. Кроме того, возможным источником поступления загрязненных вод стала ливневая канализация, - написал Панов.

По данным источника, аварийная служба засор уже устранила. Воды реки приобрели естественный цвет. Тем не менее, точку в скандальном деле ставить рано. Информация направлена в ГУ МВД по Кемеровской области, где установят виновных, чтобы привлечь к ответственности.