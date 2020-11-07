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07.11.2020 15:00
Рубрика: Происшествия

Полиция раскрыла подробности массового убийства в Екатеринбурге

Текст: Светлана Добрынина

Полиция раскрыла личности молодых людей, застреленных сегодня ночью в квартире многоэтажного дома в микрорайоне Уралмаш Екатеринбурга. По данным следствия, в результате стрельбы скончались четыре человека, одна девушка ранена и доставлена в больницу.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Свердловской области, личности погибших людей сотрудники ОВД установили оперативно. Погибли девушка 2002 года рождения, а так же молодые люди, старшему из которых - 36 лет, а младшему - 32 года. Предположительно, их расстрелял 34-летний хозяин квартиры, после чего он свел счеты с жизнью. Кроме того, огнестрельные ранения получила 17-летняя девушка, которая сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Как уточнил руководитель пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых, полицейские также обнаружили в квартире еще одну девушку 2004 года рождения, учащуюся одной из школ Екатеринбурга. Никаких травм и ранений на теле 16-летней гостьи не обнаружено. Известно, что девушка живет в неполной семье, ее воспитывает одна мать, с апреля текущего года подросток состоит на учете в ПДН за употребления спиртных напитков и самовольные уходы.

По словам Горелых, до застолья девушки гуляли в противоположном районе города у ТРЦ "Радуга парк". Через интернет они познакомились с мужчинами, после чего отправились домой к одному из них, где началось застолье.

- Что конкретно употребляли участники злополучной вечеринки, что не поделили, и что спровоцировало применение оружия - выясняется", - добавил Валерий Горелых.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Выяснилось так же, что хозяин квартиры судим за кражу (ч. 1 ст. 158 УК РФ), и получил условное наказание, в последнее время работал охранником ЧОП. Именно на него зарегистрированы травматический пистолет МР-80-13Т и охотничье гладкоствольное ружье "Сайга-20К", из которого, по версии следствия, произведены выстрелы.

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков заявил ТАСС, что также будет разбираться в причинах трагедии. Он выяснит, где обучались подростки, как воспитывались, почему оказались на месте трагедии. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по п."а" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц). На месте работают следователи и криминалисты.

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