В Одессе 7 ноября объявили днем траура в связи со смертью Жванецкого

Мэрия Одессы объявила 7 ноября днем траура в связи с смертью знаменитого литератора Михаила Жванецкого. Он скончался в пятницу в возрасте 86 лет. Соответствующее распоряжение подписал одесский городской голова Геннадий Труханов.

"В связи со смертью выдающегося одессита, который прославил Одессу на весь мир, в память о Жванецком на зданиях его родного города будут приспущены флаги с траурными лентами", - говорится в заявлении мэрии.

Жванецкий никогда не забывал о родной Одессе, хоть жил в Москве. В интервью он говорил, что лучшим городом является Петербург, а любимым - Одесса, отмечает портал strana.ua.

Писатель приезжал домой на юмористические фестивали и культурные мероприятия. Проводил летний отдых на старой даче в районе Аркадии. В 1990 году Жванецкого избрали президентом Всемирного клуба одесситов. Одной из инициатив клуба стал сбор средств на памятник Исааку Бабелю, который был открыт в 2011 году.

Михаил Жванецкий признан почетным гражданином Одессы. К 75-летию знаменитого земляка Одесский горсовет переименовал в его честь бывший бульвар Искусств и учредил конкурс имени писателя на лучшее сатирическое произведение.

В Одессе на улице Ланжероновский стоит прижизненный памятник Михаилу Жванецкому - как одному из главных представителей одесской юмористической школы.