В США объявили о победе Джозефа Байдена на президентских выборах

"Красный мираж" смыла "Синяя волна"

Как пишет газета The New York Times, исход волеизъявления американских граждан решился в ключевом штате Пенсильвания, причем с минимальным перевесом в пользу демократа. Конечный результат по итогам сильно затянувшегося подсчета всех поданных бюллетеней: 49,7 процентов у Байдена и 49,2 - у Трампа. Несмотря на изначальное лидерство в этом штате действующего президента США из-за эффекта под названием "красный мираж" (голоса лично посетивших избирательный участки республиканцев подсчитывались первыми), по мере вскрытия десятков тысяч конвертов с отправленными по почте бюллетенями в рамках досрочного голосования Пенсильванию накрыла "синяя волна".

В этот же цвет демократической партии окрасился и "колеблющийся" штат Джорджия (49,5 процентов - за Байдена, 49,3 - за Трампа), оставив стремящегося переизбраться президента США с 214 голосами выборщиков, чего недостаточно для победы на выборах.

С учетом того, что в указанных штатах преимущество Джозефа Байдена измеряется в десятых долях процента, процесс пересчета голосов избирателей неизбежен. Следовательно, и конечный результат выборов-2020 может быть изменен с помощью юридических процедур. Такие прецеденты в истории CША уже были - именно через Верховный суд США и пересчет голосов в штате Флорида победу демократа Альберта Гора на президентских выборах в 2000 году успешно оспорил республиканец Джордж Буш-младший.

Подтверждая слова Дональда Трампа о решении идти в суды, его личный адвокат Руди Джулианни в субботу заверил журналистов, что с помощью американской Фемиды результаты голосования будут пересмотрены.

Президент - суперстар

"Отвергнув Трампа, Америка выбрала самого старого президента в своей истории" - под таким громким заголовком срочную новость о победе демократа Байдена распространило издание Politico. Действительно, 46-ому по счету американскому лидеру на момент инаугурации (если она действительно состоится) в январе следующего года исполнится 78 лет, а концу первого президентского срока (если он его сможет доработать до конца) пойдет 83-ий год. При таких вводных сценарий возможного переизбрания Джозефа Байдена на второй срок в 2024 году сегодня может представить лишь большой оптимист.

Установленный Байденом рекорд политического долгожития - не единственный. Как пишет газета The Washington Post, Джозеф Байден, за которого впервые в истории США проголосовали более 74 миллионов избирателей, стал первым за последние четверть века претендентом на Белый дом, которому удалось победить действующего президента страны.

На этом уникальность анонсированной победы кандидата от демпартии не заканчивается. Ведь напарница Байдена по предвыборному тандему темнокожая Камала Харрис и вовсе станет вдвойне первой - женщиной и афроамериканской - на посту вице-президента CША.

Они сделали это?

"Кампания окончена, настало время отставить гнев и жесткую риторику позади нас и объединиться как нация", - такое первое письменное сообщение от Байдена получили его сторонники. Анонсированное обращение "избранного президента" к нации ожидается в ближайшие часы.

"Мы сделали это, Джо. Ты станешь следующим президентом Соединенных Штатов!", - по телефону радостно сообщила Харрис своему боссу и немедленно разместила соответствующий ролик в социальных сетях.

Кстати, их роль в нынешнем американском избирательном цикле наверняка станет предметом отдельного разбирательства ввиду явной политической ангажированности ведущих IT-компаний страны. Так, Facebook быстро прикрыл набиравшие в последние сутки в этой соцсети популярность группы консервативных избирателей, выступавших за "честный подсчет голосов". А Twitter пометил в качестве недостоверных или вовсе заблокировал почти 40 процентов от всех размещенных Дональдом Трампом записей на его странице за последние дни.

Если учесть, что на аккаунт действующего президента США подписаны почти 90 миллионов человек, тогда как на Джозефа Байдена всего 14 миллионов, истинный вклад соцсетей в объявленное электоральное поражение Трампа еще предстоит как следует проанализировать экспертам.

Что до многих рядовых американцев, то свой вывод о честности и прозрачности состоявшихся выборов президента США они, похоже, сделали. Так, издание Axios со ссылкой на социологический опрос группы Citizens for a Strong Democracy пишет, что почти 40 процентов консервативного электората уверены в победе Дональда Трампа на выборах. Если это действительно так, то около половины из 70 миллионов проголосовавших за него граждан США будут считать Байдена нелегитимным президентом страны. В таких условиях говорить о преодолении глубокого идеологического раскола и острой политической поляризации между "синей" и "красной" Америкой не приходится.