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Рубрика: Общество

В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

ВОЗ наблюдает быстрый рост новых случаев коронавируса в мире. Повлиять на пандемию можно комплексом мер, которые позволят остановить перенос вирусов. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости
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Важно, что Россия быстро наращивает тестирование населения. Сейчас тяжело сейчас сказать, как именно будет развиваться ситуация с коронавирусом дальше. "Разные страны принимают разные методы для борьбы с болезнью. ВОЗ рекомендует, чтобы по очагам, действия были быстрыми, чтобы остановить эпидемию. Очень надеемся, конечно, на вакцину и на лекарства, над которыми работают ученые", - приводит слова Вуйнович РИА Новости.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал о том, что в ближайшие две недели в Москве и области может начаться массовая вакцинация от коронавируса отечественным препаратом "Спутник V". К концу ноября можно рассчитывать уже на полмиллиона доз вакцины, которые поступят в гражданский оборот. А в декабре - еще в три раза больше будет цифра, отметил эксперт.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

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