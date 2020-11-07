Верховный суд США распорядился отделить часть бюллетеней в Пенсильвании

Изолировать бюллетени в штате Пенсильвания, полученные после закрытия участков в день выборов, и считать их отдельно. Такое решение вынес Верховный суд США.

"Все бюллетени, полученные по почте после 20:00 часов третьего ноября, избирательными комиссиями округов должны содержаться в безопасном, надежном и запечатанном контейнере отдельно от других голосов. И считать такие бюллетени необходимо тоже отдельно", - со ссылкой на постановление Верховного суда пишет РИА Новости.

Уточняется, что данное решение будет действовать до дальнейших указаний суда. Напомним, ранее республиканцы в иске потребовали от Верховного суда США отделить и не считать бюллетени в Пенсильвании, полученные после дня выборов. Законность таких бюллетеней должен подтвердить Верховный суд.

Всеобщие выборы в США прошли в минувший вторник, третьего ноября. Исход борьбы за главный пост в стране пока не ясен. Подсчет голосов все еще продолжается. Комментируя ситуацию Дональд Трамп заявил, что кандидат от демократов Джо Байден не должен преждевременно говорить о победе на выборах, поскольку судебные разбирательства только начинаются.