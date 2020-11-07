Врач рассказал о требующем внимания симптоме коронавируса

В период пандемии необходимо ответственно подходить к вопросам личного здоровья. Особое внимание стоит обратить на такой симптом болезни, как одышка, советует иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

"Если у человека нет температуры, но наблюдаются учащение сердечного ритма и одышка, то это уже говорит о том, что стоит вызвать врача и пройти компьютерную томографию легких", - цитирует врача портал "Лента.ру".

Частота дыхания у здорового человека составляет от 16 до 20 вдохов в минуту. Если она учащается, то это говорит о развитии дыхательной недостаточности. А если к этому еще добавляется и повышенная температура, то такой естественный процесс, как дыхание, затрудняется.

Ранее медик перечислил симптомы, по которым можно судить о начале развития коронавирусного заболевания. Ощущение слабости, боль в глазах, снижение обоняния и инверсия вкусов - все это поводы обратиться за консультацией к специалисту.