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07.11.2020 01:48
Рубрика: Экономика

Все выделенные полосы на дорогах Москвы начали работу в едином режиме

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

С сегодняшнего дня, с седьмого ноября, в единый режим 24/7 переходит проезд по всем выделенным полосам на дорогах Москвы. Об этом столичный департамент транспорта сообщил в Telegram.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
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"По выделенным полосам теперь будет курсировать только городской общественный транспорт, такси, машины экстренных подразделений, автомобили коммунальных служб и велосипеды вне зависимости от дня недели", - приводит подробности РИА Новости.

Общий режим работы этих участков движения поможет устранить путаницу и избежать случайных штрафов для автомобилистов. Спецполосы также помогут общественному транспорту курсировать без задержек, отмечают власти.

Согласно данным последней аналитики дептранса, в выходные по выделенкам на такси ездят более 250 тысяч горожан, а на автобусах в среднем по 700 тысяч. Автомобилистов просят быть внимательными, ведь штраф за проезд по полосе с буквой "А" составляет три тысячи рублей.

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