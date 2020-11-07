Жители не смогут оштрафовать коммунальщиков за некачественные услуги

Жители вправе были требовать перерасчет и раньше, ссылаясь на правила предоставления коммунальных услуг, отмечают эксперты. Однако на практике нередко возникали вопросы - кто должен делать перерасчет: управляющая компания или ресурсоснабжающая организация.

Теперь же обязанность сделать перерасчет при некачественном оказании коммунальных услуг, а не только при предоставлении их с перерывами, прописана и в Жилищном кодексе. Кроме того, оговаривается, что уже после сделанного перерасчета поставщик коммунальных ресурсов может потребовать компенсации расходов от управляющей организации, если, к примеру, та ненадлежащим образом содержит и ремонтирует общее имущество. "Зачастую подача тепла в дома осложняется тем, что УК не провели опрессовку и промывку системы отопления, - поясняет эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. - Если поставщик тепла вынужден будет сделать жителям перерасчет за это, расходы ему будет компенсировать управляющая компания".

Одновременно из Жилищного кодекса исчезла норма о том, что виновник некачественного оказания услуг должен заплатить жителю штраф. Штрафы использовались достаточно редко и не становились стимулирующей мерой для ресурсников, говорит исполнительный директор "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева. "Чаще всего нарушения качества были связаны с отсутствием у организаций средств, необходимых для ремонта и модернизации. И в этом случае штрафы еще больше ухудшали финансовое положение предприятий", - подчеркивает она.

Кроме того, административные расходы, связанные с уплатой подоходного налога с суммы штрафа, могли многократно превышать его величину. Фактически положение о штрафах, введенное в 2016 году, так и не заработало.