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08.11.2020 18:34
Рубрика: Спорт

ЦСКА обыграл "Ростов" и закрепился на первом месте чемпионата России

Текст: Артур Нанян
Лидер чемпионата России ЦСКА победил на своем поле "Ростов" со счетом 2:0. В последний раз армейцы обыгрывали "желто-синих" в апреле 2018 года.

С той поры в четырех встречах "красно-синие" потерпели три поражения и лишь один раз сыграли вничью. Одну из этих побед ростовчане одержали в прошлом году в Москве - 3:1. Другой вопрос, что с момента того поединка составы что ЦСКА, что "Ростова" сильно изменились. Особенно у дончан.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
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Перед сегодняшним матчем гости попали в не самую приятную ситуацию. Из-за травм в столицу не отправились Матиас Норманн, Хорен Байрамян, Павел Мамаев и Алексей Козлов. Потери существенные, глупо это отрицать.

Что касается армейцев, то на неделе они проиграли в Лиге Европы "Фейеноорду" (3:1) и лишились из-за повреждения Марио Фернандеса. В остальном на встречу с "Ростовом" вышли все те, кто постоянно попадает в стартовый состав.

Открыл счет ЦСКА на 20-й минуте: мяч после удара Константина Кучаева рикошетом от одного из защитников попал в ворота. У ростовчан был отличный шанс отыграться, но на 60-й минуте бывший полузащитник "красно-синих" Роман Еременко не реализовал пенальти. Ну а окончательный счет установил Федор Чалов - 2:0.

В турнирной таблице ЦСКА продолжает лидировать, имея в своем активе 31 очко. Далее идут "Спартак" (28), "Зенит" (27) и "Динамо" (23). При этом сегодня питерцы встретятся дома с "Краснодаром", а "бело-голубые" примут в столичном дерби "Локомотив".

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