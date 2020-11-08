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08.11.2020 21:05
Рубрика: Спорт

"Динамо" разгромило "Локомотив" в матче РПЛ

Текст: Артур Нанян

В одном из центральных матчей 14-го тура Премьер-лиги "Динамо" победило "Локомотив" со счетом 5:1.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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К очередному дерби команды подошли в разном настроении. Если "бело-голубые" одержали две победы подряд и поднялись в таблице, то "железнодорожники" проиграли в двух турах подряд и вылетели из топ-5. Да и в еврокубках дела у "Локомотива", несмотря на ничью с "Атлетико" (1:1), складываются не очень: москвичи набрали лишь два очка из девяти возможных.

Уже к 33-й минуте встречи на Петровском динамовцы вели 2:0: отличились Роман Евгеньев и Клинтон Н'Жи. Усилиями Зе Луиша "Локомотив" отквитал один мяч. К слову, для бывшего форварда "Спартака" этот гол стал первым за новый клуб после возвращения в Россию.

Во второй половине "красно-зеленые" чуть активизировались, но спастись от поражения так и не сумели. Более того - "Динамо" добилось победы с крупным счетом: забивали Даниил Лесовой, Даниил Фомин и Константин Рауш. Как итог - 5:1.

В турнирной таблице "бело-голубые" идут на четвертом месте с 26-ю очками, отставая от третьего "Спартака" на два балла. Ну а "Локомотив" расположился на восьмой строчке, имея в активе 21 очко.

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