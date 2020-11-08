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08.11.2020 19:57
Рубрика: Спорт

Дзюба не забил пенальти в матче с "Краснодаром"

Текст: Артур Нанян

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба не реализовал пенальти в матче 14-го тура с "Краснодаром". Произошло это в концовке первого тайма при счете 1:0 в пользу гостей.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Арбитр Владимир Москалев указал на "точку" после просмотра VAR, заметив нарушение правил защитника "быков" Кайо, сыгравшего в своей штрафной рукой. Бить пенальти вызвался Дзюба, но его удар поймал Матвей Сафонов.

Напомним: сегодня в интернете появилось видео интимного содержания с человеком, похожим на Артема. После этого стало известно, что он не будет вызван в сборную России на матчи с Молдавией, Турцией и Сербией.

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