Дзюба не забил пенальти в матче с "Краснодаром"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба не реализовал пенальти в матче 14-го тура с "Краснодаром". Произошло это в концовке первого тайма при счете 1:0 в пользу гостей.

Арбитр Владимир Москалев указал на "точку" после просмотра VAR, заметив нарушение правил защитника "быков" Кайо, сыгравшего в своей штрафной рукой. Бить пенальти вызвался Дзюба, но его удар поймал Матвей Сафонов.

Напомним: сегодня в интернете появилось видео интимного содержания с человеком, похожим на Артема. После этого стало известно, что он не будет вызван в сборную России на матчи с Молдавией, Турцией и Сербией.